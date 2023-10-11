ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية» في رام الله.. عيون متنقلة على «جبل النار»

ذاكرة مليئة بالأحداث الدامية، من فقد، لفراق، لاعتقال، كلها مواقف إنسانية صعبة، قد يعجز الإنسان أمامها، لكن مع ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، تُمثل لها دافعًا قويًا، لمواصلة مشوارها الإعلامي، وتتبع حركات العدو، للوصول إلى المعلومة، هكذا صنعت اسمها، حتى تُوجت بإشادات جماهيرية بالوطن العربي كله، لاسيما على مدار الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع اشتعال الأحداث في فلسطين.

تُدرك ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، مدى خطورة عملها التليفزيوني، لا سيما في ظل تواجدها في منطقة خطرة، لا يلتزم فيها المُحتل، بالقوانين التي تُنظم عمل الصحفيين في وسط هذه الظروف الدامية، من بطش واعتقالات وهجوم، الأمر الذي يجعلها تودع أسرتها يوميًا فور خروجها من المنزل، وتبحث عن مكانٍ آمن.

وطوال الأيام الماضية، نقلت ولاء السلامين، الأحداث كاملة من رام الله، بالصوت والصورة، رغم ما تواجهه من صعوبات ومعوقات، لكنها تعلم جيدًا حجم التحديات والسعي إلى تجاوزها.

وحظيت تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» للأحداث القائمة في فلسطين حاليًا، بردود فعل إيجابية في الوطن العربي كله، كونها وضعت المُشاهد في قلب الحدث، وعلى مدار الـ24 ساعة.