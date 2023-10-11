باحث لـ«كلام في السياسة»: مصر تنزع فتيل مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء

قال شادي محسن الباحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر تنزع الآن فتيل مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على حفظ مقعد ثابت لفلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط، وحفظ الدولة الفلسطينية، وأرض فلسطين وشعبها.

الإشراف على الانتخابات

أضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بعد ثورة 30 يونيو، وحتى الآن، مصر كوّنت تجربة مهمة وكاملة قدمتها للحكومة الفلسطينية كاملة في كيفية عمل المؤسسات والانتشار شرطيا والإشراف على الانتخابات عبر الهيئة الوطنية للانتخابات».

مصر حريصة على القضية الفلسطينية

وتابع: «من فصول تجربة مصر الحوار الوطني الذي جرى تقديمه كملف للفلسطينيين من أجل إقامة حوار وطني وعقد اتفاق مصالحة فلسطيني- فلسطيني تمهيدا للانتخابات ثم تشكيل مؤسسات ثم تشكيل الحكومة، وبالتالي، فإن الحديث عن تقصير مصري في قطاع غزة والمشاركة في حصار القطاع رواية إسرائيلية تقدم للرأي العام العربي عن طريق كوادرها المتحدثين باللغة العربية، فيُقال لو أن مصر حريصة على القضية الفلسطينية لماذا لا تضم القطاع تحت إدارتها، وتداعيات هذا الأمر خطيرة جدا، أولها انتهاء القضية الفلسطينية».