قيادي في «فتح» لـ«القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفلسطينية التزمت بقرارات القمة العربية

أكد رأفت عليان، القيادي في حركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية، لا تُظهر احترامًا لأي تدخل سواء دوليًا أو إقليميًا، عربيًا أو أمريكيًا، لفرض هدنة داخل فلسطين، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية جاءت لأهداف واضحة، تتمثل في قتل الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي، وضم الضفة الغربية وتهويد القدس.

«الخارجية الفلسطينية» حذّرت من مخاطر دعوات اقتحام الحرم

وأوضح عليان، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية مروة فهمي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الخارجية الفلسطينية حذّرت من مخاطر دعوات اقتحام الحرم، التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية التزمت بقرارات القمة العربية، لافتًا إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير هدد بإغلاق المسجد الأقصى لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية انفجار الوضع، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع تحمل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة دون ردة فعل، منوهًا بأن الشارع الإسرائيلي يشهد يوميًا خروج الآلاف من الإسرائيليين تنديدًا بتطرف حكومته الحالية.