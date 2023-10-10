«التجمع» يستنكر تزوير مرشح رئاسي محتمل للتأييدات: يخالف نزاهة الانتخابات

رفض النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، ما يفعله أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية بمعاونة بعض المواطنين، من تحرير تأييدات مزورة لصالحه، قائلًا إن ذلك عار على صاحبه ويخص شخصه.

جاء ذلك تعليقًا على ما أشار إليه بيان وزارة الداخلية، بضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات «الإسكندرية - الجيزة - الفيوم - السويس» في أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

القبض علي 8 أثناء تحرير تأييدات مزورة

وأضاف «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرشح الذي فعل هذه الأفعال المشينة، يدعي منع مؤيديه من عمل تأييدات في الشهر العقاري، وهو أمر منافي للحقيقة، فالشهر العقاري متاح أمام الجميع، ومن يريد أن يقوم يعمل تأييدات فليذهب، دون توجيه أو ضغط من أحد.

وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أن محاولة استدعاء الإخوان للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات الرئاسية من جانب أي مرشح رئاسي أو الاستقواء بالخارج، أمر لن يسمح به الشعب المصري، بما فيه من وعي كبير وتجارب سابقة.

وتابع: «مثل تلك الأساليب التي يفعلها أنصار هؤلاء المرشحين، لا تليق بحدث كبير مثل الانتخابات الرئاسية المصرية، لذا كان من الضروري الرد عليها بقوة لردع من تسول له نفسه للتلاعب بشكل غير قانوني».