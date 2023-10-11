باحث سياسي: 7 أكتوبر بمثابة حصان طروادة للقوات الأمريكية للعودة للشرق الأوسط

قال الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية، تسير في اتجاه التعاطف مع إسرائيل، خاصة أن الزخم هذه المرة عاليا بسبب المادة الإعلامية التي بثتها كتائب القسام وتحوي تجاوزات.

الولايات المتحدة قررت الانسحاب من الشرق الأوسط

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» من واشنطن، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من الشرق الأوسط، والتوجه بكل ثقلها ناحية منطقة الاندوباسيفيك، والمعركة مع الصين وأزمة تايوان.

وتابع أن الدول لا تصنع الأحداث لكنها تستغلها، ويمكننا أن نقول إن 7 أكتوبر باتت بمثابة حصان طروادة للقوات الأمريكية، للعودة للشرق الأوسط، ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن الأمر قد يتطور إلى ضرب حزب الله في لبنان، وقد يمتد إلى إيران نفسها.

وأوضح أن الصبغة الدينية في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تعليقه على الأحداث، يرجع إلى أن الجناح المسيحي المؤمن بالعودة لأرض الميعاد في فلسطين في الصهيونية، أقوى من الجناح اليهودي.

تحويل حركات مثل حماس القضية الفلسطينية

وتابع أنه في المقابل تحويل حركات مثل حماس القضية الفلسطينية من قضية وطن وشعب وقضية سياسية، مثل ما كانت أيام عبد الناصر وياسر عرفات، إلى قضية دينية وتسمية نفسها «حركة المقاومة الإسلامية» ساعد في «تديين» الخطاب المتعلق بفلسطين.