دبلوماسي سابق: تصرفات إسرائيل تخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا بد من السير في الإطار الدولي لاحتواء المشهد الحالي بين حماس وإسرائيل، لأننا أمام حكومة منفعلة ومتوترة وغير راشدة، وتتصرف بعنف غير مسبوق، يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلينا أن نحتوي هذا المشهد بكل الطرق الممكنة.

الخروج من المشهد

أضاف «حجازي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك اتصالات ثنائية مع الإدارة الأمريكية والأوروبيين، واليوم الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يبحثون الخروج من هذا المشهد شديد القسوة والعنف.

وقف إطلاق النار

ولفت إلى أنه من المهم احتواء المشهد الحالي، بعدها يكون التحرك في مجلس الأمن، وفي الوقت الذي نصدر فيه ما يفيد بوقف إطلاق النار لإدخال المساعدات، ومن المناسب أننا لو تمكنا من مساعدة الأشقاء من خلال معبر رفح، وتقديم الإعانات الإغاثية العاجلة.