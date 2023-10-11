عشوائيات القليوبية أصبحت من «الماضي».. التطوير شمل 3 مدن بـ2 مليار جنيه

تطوير العشوائيات فى القليوبية يعد من أبرز إنجازات الدولة بالمحافظة، ضمن المشروعات القومية الهادفة لتوفير حياة آمنة وكريمة للأهالى وتحسين أحوالهم المعيشية وإنقاذهم من الحياة غير الآدمية فى عدد كبير من المناطق العشوائية. ومن أبرز المشروعات فى هذا المجال تطوير 11 منطقة عشوائية بمدن الخصوص وشبرا الخيمة وقليوب، والتى عاش قاطنوها على مدار ما يقرب من 50 عاماً حياة بائسة تفتقد لأدنى مستوى معيشى ويعانون من مياه ملوثة وأمراض فتاكة تحاصرهم من كل جانب، بسبب مرور خطوط الضغط العالى أعلى منازلهم وانتشار القمامة فى كل شبر، إضافة إلى المنازل المقامة من الصفيح والعشش وعدم وجود مستشفيات قريبة لعلاجهم وانتشار أعمال البلطجة والخارجين عن القانون، ومرت سنوات طويلة على هذا الوضع حتى تحول الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.

وشهدت القليوبية خلال المرحلة الماضية، وفى إطار مشروعات الجمهورية الجديدة، التعاون مع كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والوكالة الألمانية للتنمية «giz» لتطوير العشوائيات وإنقاذ المواطنين من خطر المناطق غير الآمنة فى 11 منطقة بتكلفة إجمالية ما يقرب من 2 مليار جنيه والتى منها عدة مناطق أسفل خطوط الضغط العالى بتكلفة 760 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتعم فرحة عارمة بين مواطنى هذه المناطق.

وانطلق مشروع «أهالينا» لتطوير منطقة عشش البكرى الذى يجرى العمل فيه على قدم وساق بشبرا الخيمة لإقامة العمارات السكنية لقاطنى هذه العشش لتحويلها لمجمع سكنى للغلابة على غرار الأسمرات حيث يتم توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة وتحسين المرافق والخدمات اللازمة.

وتعد منطقة شبرا الخيمة من أكثر مناطق القليوبية التى شهدت جهوداً كبيرة لمواجهة العشوائيات وتخليصها من مناطق السكن غير الآمن لتوفير حياة كريمة لمواطنيها سواء فى الإسكان أو إزالة الأخطار كأبراج الضغط العالى، حيث تمكن أهالى 11 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة أسفل خطوط الضغط العالى بطول 6 كيلومترات بنطاق حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من العيش فى أمان بعد تنفيذ خطط تطوير تلك المناطق.

لم تتوقف جهود محافظة القليوبية على الشراكة مع الوكالة الألمانية والجهات الحكومية فقط بل شهد مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إطلاق مشروع «سترة» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتطوير حياة كريمة لـ36 أسرة فى عزب وقرى القناطر الخيرية وقليوب، حيث حول المشروع حياة المستفيدين من بيوت آيلة للسقوط وغير آدمية إلى بيوت مطورة وآدمية بعد أن كانت خرابات لا تليق بالحياة الآدمية لسكان هذه المناطق.

«رجب»: المحافظة حظيت بـ6 مشروعات.. وتسكين 90 أسرة فى 7 عمارات «ببهتيم»

وأوضح الدكتور إسلام رجب مدير مشروعات تطوير العشوائيات بالقليوبية لـ«الوطن» أن مشروعات تطوير العشوائيات فى المحافظة تأتى ضمن اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة وبخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة آدمية لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن محافظة القليوبية شهدت انطلاق مشروع تطوير العشوائيات تحت شعار «البنية التحتية بالمشاركة» مع الوكالة الدولية للتعاون الألمانى GIZ فى إطار اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية عام 2016 والعقد التنفيذى لمشروع «البنية التحتية بالمشاركة» بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووكالة التعاون الألمانى خلال السنوات الماضية كإنجاز حقيقى وواقعى للجمهورية الجديدة.

وتابع قائلاً إن المحافظة حظيت بـ6 مشروعات لتطوير العشوائيات، هى توريد معدات إدارة المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة والخصوص وقليوب، وأعمال رصف شوارع وتغطية وتجميل قناة الرى بقليوب وأعمال إنشاء وتجهيز مدرسة جديدة بالخصوص، بالإضافة إلى 13 مشروعاً لتحسين التعليم كمحرك لعملية التطوير، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والخدمات الصحية بالمحافظة، وتدريب وخلق فرص العمل للمرأة بالمحافظة وتحسين الخدمات العامة وتدريب وخلق فرص العمل للشباب.

كما جرى إنشاء 5 عمارات ببهتيم وتم تسكين 90 أسرة من سكان الخيام ودار الضيافة بشبرا الخيمة بها فى إطار خطة تسكين كافة الأسر الباحثة عن مأوى الذين عانوا فى السابق من عدم وجود سكن لهم من أجل رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية، كذلك جرى تطوير 3 مناطق عشوائية بالمحافظة هى منطقة «عبدالمنعم رياض» بشبرا الخيمة، و«عزبة علام» بالخصوص، و«بحرى السكة الحديد» بقليوب وذلك للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليم والبيئة والنظافة بالتعاون مع الإدارات المحلية بمنحة تقدر بحوالى 8 ملايين يورو.