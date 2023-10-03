القاهرة الكبرى: الرئيس السيسي خلَّصنا من العشوائيات.. وعشنا في عهده حياة كريمة

«السيسى هو المرشح الوحيد الذى يستحق دعمنا».. عبارة رددها الكثير من مواطنى القاهرة والجيزة، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرين فى حديثهم لـ«الوطن» إلى العديد من الإنجازات والمبادرات التى قدمها لهم، وساعدتهم على عيش حياة آدمية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» و«كلنا واحد»، فضلاً عن جهوده الكبيرة فى القضاء على العشوائيات.

«عبدالفتاح»: «لم يبخل على المصريين بوقته ومجهوده»

من القاهرة، عبّر المواطن أحمد عبدالفتاح عن دعمه وتأييده للرئيس السيسى للفوز بفترة رئاسية جديدة، مشيراً إلى العديد من المبادرات الرئاسية التى قدمها للمصريين فى الفترة الماضية لدعمهم وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، والتى من ضمنها مبادرة كلنا واحد: «المبادرة دى دعمتنا فى كل المواسم والأعياد لأن فى تخفيضات كبيرة دايماً على السلع والمنتجات المختلفة، ده بالإضافة لأنها متوفرة فى محلات كتير والهايبرات الكبيرة وكمان المكتبات علشان فترة المدارس»، مؤكداً أن الرئيس لم يبخل على المصريين بوقته ومجهوده، لذا فهو الوحيد الذى يستحق الدعم مثلما دعم كل المصريين.

«حسام»: «فيه طفرة حصلت فى البلد»

طبيعة عمل أكرم حسام، أحد مواطنى القاهرة، تجعله يتنقل بين عدد من قرى مصر، ما جعله يلمس التطور الكبير الذى شهدته تلك القرى بفعل مبادرة حياة كريمة، التى قدمت حياة آدمية لأهالى القرى الأكثر احتياجاً، فضلاً عن التطور الشامل الذى حدث فى منظومة الصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء والتعليم: «فيه طفرة حصلت فى البلد كلنا حاسين بيها خاصة فى البنية التحتية فى الريف، وكمان حصل تغيير إيجابى فى مستوى معيشة المواطنين.. وده كان حلم بالنسبة لنا لكن اتحقق فى عهد الجمهورية الجديدة».

«زينب»: «حصل تغيير إحنا مش مصدقينه لحد دلوقت»

ورأت زينب محمد، مواطنة بمحافظة الجيزة، أن قضاء الرئيس السيسى على العشوائيات فى عدد من مناطق الجمهورية، من أهم الأسباب التى تدفعها لتأييده لفترة رئاسية جديدة، فقد عانت مصر طوال سنوات عديدة من المنازل العشوائية والأطفال المشردة فى الشوارع، حتى نجح السيسى فى إزالة العشوائيات وبناء مدن سكنية آمنة وكريمة للمواطنين: «أختى عايشة فى منطقة روضة السيدة، وهى واحدة من المناطق العشوائية اللى اتطورت.. حصل تغيير إحنا مش مصدقينه لحد دلوقت.. الحى اتحول لكومباوند راقى بوحدات سكنية نضيفة وراقية».

وافقتها فى الرأى بسمة رجب، إحدى سكان منطقة الخيالة، التى أكدت التغيير الشامل الذى لحق بالمنطقة وضمن حياة آمنة لأطفالها، إذ شمل التطوير تقديم وحدات سكنية كريمة بالإضافة إلى بناء مدارس حديثة، وتوفير ملاعب للأطفال: «السيسى ضمن ليا ولولادى حياة كريمة.. أقل شكر وواجب ممكن نقدمهوله إننا ننزل ونقول له كمّل يا ريس إحنا معاك».

وكانت مبادرة «100 مليون صحة» التى أطلقها الرئيس، سبباً فى علاج ابنة السيدة الخمسينية هند عفيفى، مواطنة من القليوبية، والتى أكدت بلهجة شاكرة وممتنة تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة: «أنا من مكانى بشكرك.. بنتى اتعالجت من فيروس سى من غير ما أتكلف ولا جنيه.. بتمنالك 100 مليون صحة وتستاهل الدعم يا ريس»، كما أشارت «عفيفى» إلى التطور الكبير الذى حدث فى قطاع الطب بالقليوبية من خلال تحويل الوحدات الصحية الصغيرة إلى مستشفيات كبرى تقدم الرعاية الكاملة لأهالى المحافظة.

لفتات الرئيس الإنسانية، ودعمه الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، هو ما دفع سامى دياب، أحد مواطنى القليوبية، إلى دعمه وتأييده: «الريس بيعمل إللى عليه علشان يحمينا من موجة الغلاء العالمية وده إللى حصل فى قراراته الأخيرة بزيادة الرواتب والمعاشات»، فضلاً عن مجهوده الكبير لتطوير شبكة الكهرباء والمياه ومنظومة التعليم والصحة: «إحنا معاك يا ريس لتطوير البلد.. وربنا يوفقك».