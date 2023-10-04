«التنمية الحضارية»: إنفاق 40 مليار جنيه على تطوير العشوائيات منذ 2016

قال المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق منذ إنشائه حتى عام 2014 صرف 652 ملايين جنيه، ومنذ افتتاح حي الأسمرات في مايو 2016، وحتى الآن، جرى صرف ما يزيد عن 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية.

دراسات عن سبب عدم نجاح تطوير المناطق غير الآمنة في الماضي

أضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، أنّ آلية الصرف اختلفت عما قبل عام 2014، «الأسلوب كله تغير في العموم، وأجرينا دراسات كثيرة جدا عن سبب عدم نجاح تطوير المناطق غير الآمنة في الماضي».

ملف تطوير العشوائيات كبير جدا

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، بأنّ ملف تطوير العشوائيات كبير جدا، وجرى الانتهاء من تطوير ملف المناطق غير الآمنة التي تمثل 1% من عمران مصر، بواقع 357 منطقة، بـ246 ألف وحدة سكنية، وفي الماضي كان التوجه هو صرف التعويضات، ولكن القيادة السياسية وجهت بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة حتى يستقر المواطن.