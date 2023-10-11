35 مشروعاً لتطوير منظومة الصحة بالقليوبية.. مستشفيات جديدة في «الخصوص وبهتيم»

شهدت محافظة القليوبية طفرة كبيرة فى تطوير القطاع الصحى بالمحافظة على مدار 10 سنوات من عُمر الجمهورية الجديدة من خلال تطوير وإقامة المستشفيات ومشروعات وخدمات الوحدات الصحية وتنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، الأمر الذى حقق قفزة وطفرة كبرى فى تطوير وتحديث المستشفيات الكبرى بمختلف تخصصاتها بهدف توفير خدمة آدمية ولائقة لأبناء المحافظة التى حظيت بـ35 مشروعاً.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن» أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة فى منشآت ومستشفيات القطاع الصحى خلال السنوات الماضية التى شملت تطوير 5 مستشفيات هى أبوالمنجا بشبرا وقها التخصصى وقليوب التخصصى والخانكة التخصصى وكفر شكر التخصصى، بالإضافة إلى 20 وحدة صحية ومركز طبى بلغت تكلفتها 467 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أنه يجرى العمل فى 10 مشروعات جديدة فى مستشفيات القناطر الخيرية وطوخ المركزى والشاملة بشبين القناطر ضمن حياة كريمة والعبور التخصصى بإجمالى تكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه بجانب تطوير مستشفيات بنها التعليمى والتأمين النموذجى ببنها والمستشفى الجامعى ببنها الجديد بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المشروعات الجديدة والتطوير تضمنت توفير قطعة أرض لإنشاء مستشفى بهتيم الجديد لرفع مستوى الخدمات الصحية بحى شرق شبرا الخيمة على مساحة 4.5 فدان مملوكة للإصلاح الزراعى كائنة بجنوب الطريق الدائرى، وتم العرض على وزير التنمية المحلية للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار التخصيص طبقاً للآلية الجديدة المقررة بقانون الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى توفير أرض لإنشاء مستشفى الخصوص الجديد فى سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية بمدينة الخصوص على مساحة 30 ألف متر أملاك خاصة، وجارٍ إجراء التنسيق اللازم للعرض على رئيس الوزراء لنزع ملكية تلك المساحة.

وأضاف «الجزار» أنه جرى دفع الأعمال للانتهاء من تطوير مستشفى طوخ المركزى الذى يحتوى على 13 عيادة خارجية، ووحدة معالجة وصيدليتين وغرفة الغازات و3 غرف للأشعة، وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش تحتوى على 2 سرير، وغرفة طوارئ عظام وجراحة ووحدة الغسيل الكلوى بعدد 20 سريراً، وغرفتَى عمليات وغرفتَى عمليات مناظير وعناية مركزة بقوة 23 سريراً، بجانب غرفة عزل وعدد 3 معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب بإضافة إلى غرف مرضى نساء وولادة وأطفال سعة 40 سريراً و19 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية.

وتابع «الجزار» قائلاً إن محافظة القليوبية تميزت فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة وآخرها مبادرة 100 مليون صحة التى حققت فيها المحافظة مركزاً متقدماً فى عدد المستفيدين، حيث جرى تنفيذها فى كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة لتقديم الخدمات على مدار الساعة وتوفير حياة كريمة لأهالى القليوبية. فى سياق متصل، أكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، أن تدشين المستشفى الجامعى الجديد على أرض الجامعة بجوار المستشفى الحالى مشروع عملاق جارٍ العمل به بتكلفة تصل 2 مليار جنيه ويسهم فى تحسين الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن مستشفى بنها الجامعى الجديد على مساحة 9033 متراً مربعاً، وبسعة 450 سريراً على أحدث الطرق العلمية سواء الإنشائية أو الطبية، وأكد «الدخاخنى» أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة وصرح عظيم لمنظومة الصحة بالمحافظة باعتباره من الركائز الأساسية فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة بجانب دورها التعليمى والتدريبى فى إعداد أطباء ذوى كفاءة.

وأضاف لـ«الوطن» أن أحدث إنجازات مستشفى بنها الجامعى هو تدشين منظومة العمليات الموحدة الجديدة بأسلوب الكبسولات الجراحية بعد انتهاء التطوير به بالكامل، بإجمالى 17 غرفة عمليات موحدة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وأدوات الأمان الطبى إضافة إلى أعمال التطوير بالقسم الاقتصادى بالمستشفى الذى يضم 44 غرفة اقتصادى منها غرف كبيرة الحجم وأخرى صغيرة، كما جرى مؤخراً تطوير منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بتكلفة 23 مليون جنيه لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمبانى المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، فضلاً عن منظومة الإنذار المبكر، بتكلفة 12 مليون جنيه .