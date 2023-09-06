أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية.. ينطلق من بنها وشبرا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية، لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة في بنها وشبرا الخيمة، من خلال تجهيز معارض لعرض كل مستلزمات المدارس، للتسهيل على المواطنين.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية

وأوضح محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية يتم تجهيزها في مدينتي بنها و شبرا الخيمة والتي ستضم كل مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وتمثلت أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية حتى الآن في كل من:

- شارع فريد ندا، في بنها.

- ميدان المؤسسة شبرا.

خصومات كبرى في معرض أهلا مدارس 2023 في القليوبية

وأضاف المحافظ، أن أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية ستوفر للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، إضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور بتخفيضات وعروض من الشركات والباعة المشاركين.

وذكر الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة، وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف سيتم افتتاح أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القليوبية أمام المواطنين وتجهيزها بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.