‎أسباب تأخر موعد صرف أرباح العاملين في شركات البترول 2023

كشفت مصادر في قطاع البتروك، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف أرباح العاملين في شركات البترول 2023، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم صرفها لجميع العاملين في قطاع البترول، بعد اعتماد وزارة المالية للميزانية.

أسباب تأخير صرف أرباح شركات البترول

وأرجعت المصادر أسباب تأخير صرف أرباح شركات البترول 2023 إلى تأخر وزارة المالية في إرسال ميزانية الشركات والهيئة.

ومن المقرر أن يبدأ موعد صرف أرباح شركات البترول 2023 ، في الأيام القليلة المقبلة، بعد إرسال وزارة المالية للميزانية.

أرباح شركات البترول 2023

ويتساءل البعض عن ما هي أرباح العاملين داخل شركات البترول وموعد صرف أرباح البترول 2023؟، ويتم تحديد أرباح العاملين داخل شركات البترول على مستوى جمهورية مصر من خلال الآتي:

- العاملون في القطاع العام يحصلوان على أرباح: 23 شهرًا.

- العاملون في القطاع المشترك يحصلون على أرباح: 24 شهرًا

- العاملون في الشركات القابضة سحصلون على أرباح تتراوح ما بين 34 إلى 36 شهر.