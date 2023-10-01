أرباح كبيرة للمستثمرين في البترول بعد ارتفاع الأسعار عالميا خلال سبتمبر

تراجعت أسعار البترول العالمية بشكل واضح في آخر يوم في تداولات شهر سبتمبر الماضي، بسبب التوتر المتزايد بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة في الأشهر المقبلة بسبب التضخم ودرجات الحرارة.

وبالرغم من الانخفاض خلال آخر يوم في الشهر إلا أنه على مستوى الشهري والربع سنوي حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعات كبيرة وواضحة في الأسعار.

مستثمري النفط يجنون أرباحا كبيرة

وجنى المستثمرون في النفط أرباحا كبيرة سبتمبر الماضي خلال الربع الثالث من العام الحالي، خاصة الذين استثمروا في عقود النفط طويل الأجل أيضًا، وذلك بفضل القيود الكبيرة على إمدادات السعودية وروسيا، وفق موقع «إنفيستينج».

وانخفض سعر خام النفط 1.02% في آخر أيام التداول من الأسبوع الماضي الجمعة، وهبط خام برنت العالمي 1.08% إلى 92.09 دولار في تداولات الجمعة.

وخلال هذا الشهر، ارتفعت القيمة المرجعية للنفط الأمريكي بنسبة 8.5%، مما يجعل سبتمبر هو الأفضل لها منذ ارتفاع يوليو بنسبة تقارب 16%.

توقعات بارتفاع النفط إلى أكثر من 100 دولار

وارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير وواضح إلى مستوى 130 دولارًا للبرميل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، مما فتح الباب لفرض عقوبات غربية على موسكو وبدأت الاضطرابات الطويلة في تدفقات السلع العالمية، والآن يقترب سعر الخام الأمريكي من مستويات تصل إلى لأعلى من 100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة، حيث بلغ أعلى مستوى له خلال 13 شهرًا عند 95.03 دولار في 28 سبتمبر.

وتشير توقعات أسعار البترول للفترة المقبلة، إلى إمكانية ارتفاع أسعار الخام إلى 150 دولار للبرميل، حيث قالت مؤسسة جي بي مورجان هذا الأسبوع أن برنت يمكن أن يصل إلى 150 دولار للبرميل، ويرى محللو السلع الآخرون أن برنت قد يصل إلى 100 دولار قبل نهاية هذا العام.