«البترول»: مليار جنيه صافي أرباح أموك بزيادة 262% عن العام 2020-2021

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث جرى اعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2021-2022، وكذلك بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية، وتبيّن أنّ «أموك» حققت صافي أرباح مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح العام المالي السابق التي بلغت 399 مليون جنيه، بزيادة قدرها 262%.

ووجّه رئيس أموك، الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية، على الدعم المستمر للشركة، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج العمل بالشركة في ضوء استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول.

الملا يشيد بجهود عمال «أموك»

وأشاد الملا، بالمجهودات المبذولة من العاملين بالشركة بعد تحقيق المستهدف من الخطة الإنتاجية وتنويع المنتجات، لتتواءم مع متطلبات السوق وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية مُضافة من تلك المنتجات، كما أكد أهمية مشروعات تطبيق نظم إدارة سلامة العمليات والجهود المبذولة من الشركة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات، خاصةً في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP27.

وأكد وزير البترول، أهمية الجهود البيئية الفاعلة التي تنفذها شركة أموك في مجال معالجة مياة الصرف الصناعي، وفق استراتيجية قطاع البترول لتحقيق الاستدامة البيئية للمشروعات البيئية، والعمل على الإسراع بفترة تنفيذ برامج الصيانة للحفاظ على إنتاج المازوت.

2021-2022 عام مميز لـ«أموك»

وأوضح المهندس عمرو لطفي، رئيس شركة أموك، أنّ العام المالي 2021-2022 كان عاما مميزا لأموك، استطاعت فيه تحقيق المُستهدف من الخطة الإنتاجية، وبلغ إجمالي الإنتاج من الزيوت والشموع خلال العام 189 ألف طن بنسبة نحو 110% مقارنةً بالعام المالي السابق، بينما بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت 1.4 مليون طن وبنسبة تقدر بنحو 105% من الإنتاج للعام المالي السابق.

ونجحت أموك في الوصول بالمبيعات خلال العام لنحو 1.5 مليون طن بزيادة عن العام المالي السابق 55.5 ألف طن، لتكون بذلك القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 18.2 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي السابق نحو 8.2 مليار جنيه ، كما حققت الشركة صادرات بقيمة 294 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022.