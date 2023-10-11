«تضامن كفر الشيخ» تبحث آليات تنفيذ مبادرة «لا أمية مع تكافل»

عقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في كفر الشيخ، اجتماعا بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة للقضاء على الأمية فى مصر، بحضور إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد معوض، مدير إدارة الحماية الاجتماعية، وإبراهيم سليمان، منسق مبادرة «لا أمية مع تكافل»، وأحمد صابر المنسق المساعد، ومديري ومنسقي المبادرة من الإدارات الاجتماعية، ومديري الفروع بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمراكز المحافظة.

برنامج «لا أمية مع تكافل»

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن الهدف من برنامج «لا أمية مع تكافل» هو القضاء على الأمية فى مصر عن طريق محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، والذي سيقوم بتعليمهم الكوادر المؤهلة من مستفيدى تكافل وكرامة ومكلفى الخدمة العامة عن طريق فتح فصول منتشرة في القرى بالتعاون مع الوحدات الاجتماعية.

تذليل الصعوبات

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل تضامن كفر الشيخ، على ال الفاعل من خلال مديرى الإدارات الاجتماعية، ومنسق الإدارة من خلال التواصل مع هيئة تعليم الكبار للعمل معاً على تذليل الصعوبات، وعلى دور رؤساء الوحدات، وفريق العمل بالوحدات الاجتماعية فى استقبال المدرسين، وفتح الفصول، ومتابعة العملية التعليمية، وتقديم التقارير الدورية، وذلك من أجل تحقيق هدف البرنامج والقضاء على الأمية.