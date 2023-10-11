برلماني: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين ترقى للإبادة العرقية

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إنَّ جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم الإبادة العرقية، موضحا أنه لا يمكن رؤية المشهد الحالي كاملاً بدون النظر إلى كافة الأطراف، فنحن أمام دولة احتلال تسمى إسرائيل، وشعب فلسطيني يعاني من وطأة هذا الاحتلال على مدار عقود.

«مقلد»: موقف غير منصف للمجتمع الدولى تجاه قضية فلسطين

وأضاف «مقلد»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المجتمع الدولي يكيل ليس بمكيالين فقط، وإنما «بمكيال القضايا»، فـ القانون الدولي الإنساني المفترض أنه الحاكم لهذه العملية، ويقر أن من حق الشعوب الدفاع عن نفسها، لكن ليس من حق المحتل المالك لجميع القدرات والقوى الشاملة ارتكاب كل هذه الجرائم التي ارتقت إلى الإبادة العرقية بحق الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

موقف مُسيس للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة العربية

وتابع النائب أحمد مقلد، «من بداية الأحداث متابع للبيانات الصادرة وفي حقيقة الأمر لا يوجد وصف للكيل بمكيالين مثلما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأخرى، وحقيقة خلال الفترة الأخيرة اتخذ هذا الاتحاد موقفاً مسيساً تجاه الدول العربية بشكل عام».

موقف قوي لمصر ضد تصفية القضية الفلسطينية

ووفقا لما أكده الرئيس السيسي، من أن التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية خطير للغاية، وله تداعياته على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.