وكيل «إفريقية النواب» يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، مدينا بشدة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني مطالبا من المجتمع الدولي سرعة التدخل للوقف الفوري لتلك الاعتداءات.

تدهور الأوضاع

وطالب سليم، في بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بسرعة التحرك لدعم جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الإسرائيلي اللجوء إليها والتي كانت سببا رئيسيا في تقويض جميع الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام.

التحية والتقدير للشعب الفلسطيني

وأكد أن صمت المجتمع الدولي، جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في أعمالها الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين، موجها التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الأعزل على صموده البطولي في وجه الآلة العسكرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الدكتور محمد سليم، أن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتي تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا الى ضرورة التحرك من العالم كله بجميع دوله ومنظماته لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة.