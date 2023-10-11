بعد سنوات من التأجيل.. طرح فيلم «ويزو سكول» في سينمات الخليج

قررت الشركة المنتجة لفيلم «وزيرو سكول»، طرحه في دور العرض بدول الخليج، بعد سنوات طويلة من التأجيل، امتدت لأكثر من عامين، رغم الانتهاء من تصويره بشكلٍ كامل.

وطرح عمر خورشيد، بوستر فيلم ويزو سكول، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «إهداء إلى روح المخرج العظيم والأستاذ والمعلم علي رجب.. فيلمي الجديد يا رب يعجبكم».

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، حول طالبة بالمدرسة الثانوية تُدعى ويزو، تتعرض للتنمر والسخرية من قبل المعلمين، وتكشف العديد من العيوب في منظومة التعليم المصرية.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب ويزو، كل من عمر خورشيد، وسامي مغاوري، وعبد الباسط حمودة، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبدالفتاح، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج علي رجب.