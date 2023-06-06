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الفنانة ويزو لـ«dmc»: اشتغلت مدرسة بعد التخرج.. وألتزم بالرجيم 3 ساعات فقط

كتب:

محمد أيمن سالم
02:53 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»

الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»

قالت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، إنها أنجبت طفلة أسمتها «مسك»، وكان هناك اختلاف بينها وبين زوجها على الاسم، إلا أنها فازت في النهاية.

اشتغلت مدرسة بعد تخرجها 

أضافت «ويزو»، في لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة dmc، «أنا اشتغلت مدرسة بعد تخرجي، وتركت التدريس والتحقت بالفن، كانت البداية مع الفنان أشرف عبد الباقي في تياترو مصر».

مشكلة كبيرة مع الحلويات

تابعت ويزو: «لا أمارس الرياضة، وأكتفي بالأعمال المنزلية، وأحب المشاركة في المنزل، أنا لما بوصل لوزن معين ونسبة معينة، أحرص على إنزال وزني، عندي مشكلة كبيرة مع الحلويات، لأنني أحبها كثيرا».

وأكملت «ويزو»: «لما بعمل دايت بقعد 3 ساعات فقط من غير أكل، ثم أعود للأكل مجددا».

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بقلم محمد أيمن سالم