ويزو في زيارة لأطفال مستشفى الناس.. أول ظهور لها بعد ولادة «مسك»

أجرت الفنانة ويزو، زيارة إنسانية لدعم الأطفال من مرضى القلب بمستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها الفنانون ونجوم المجتمع للأطفال.

وفي جو حافل بالبهجة والطاقة الإيجابية، حرصت ويزو على اللعب مع الأطفال وتقديم الهدايا لهم وتبادل الحديث معهم بحسها الكوميدي لمؤازرتهم والتخفيف عنهم في مرحلة علاجهم.

ويزو في زيارة لمستشفى الناس

وتفقدت ويزو أرجاء المستشفى من وحدات القسطرة المتطورة والعناية المركزة، التي تشمل وحدة حضانات لحديثي الولادة، فضلا عن غرف الإقامة وغرفة الألعاب التي تهون على الأطفال فترة إقامتهم والغرف الخدمية من المطبخ والمغسلة والكافيتريا، مشيدة بالخدمة الطبية المتميزة المقدمة بالمجان للأطفال من مرضى القلب.

وكانت ويزو قد غابت عن الشاشة بعد أن رزقت بمولودتها «مسك»، وحرصت أن يكون الظهور الأول لها بين الأطفال ولا سيما من مرضى القلب بمستشفى الناس لتقديم كافة أوجه الدعم المعنوي لهم ورسم البسمة على وشوشهم.