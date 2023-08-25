مصرع وإصابة 15 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

شهدت طرق محافظة البحر الأحمر مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين اليوم الجمعة، إثر ثلاثة حوادث بطرق الغردقة رأس غارب وطريق القصير سفاجا وطريق المطار بمدينة الغردقة، وجرى إيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين لمستشفيات رأس غارب والغردقة وسفاجا لتلقي العلاج اللازم وتحرير المحاضر وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بطريق رأس غارب الغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 90، بطريق الغردقة - رأس غارب بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وجرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام ورأس غارب المركزي.

إصابة شخص بطريق المطار بالغردقة

شهد طريق المطار بمدينة الغردقة مساء اليوم تصادم سيارة بدراجة بخارية نتيجة السرعة الزائدة وتبين إصابة قائد الدراجة البخارية بإصابات متفرقة تباينت بين كسور وجروح وكدمات، وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصاب لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 9 في حادث بطريق القصير سفاجا

والحادث الثالث في طرق البحر الأحمر اسفر عن مصرع شخص، وإصابة 9 آخرين اليوم الجمعة، بطريق القصير سفاجا إثر انقلاب سيارة ملاكي وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتراوحت حالتهم بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة وتم عمل الإسعافات الأولية.