إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في 4 حوادث طرق بمناطق متفرقة في محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، تراوحت بين انقلاب أو تصادم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة عليها، فيما هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف إلى مكان الحوادث على الفور لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتوقفت حركة المرور على الطرق جراء الحوادث الأربعة بصورة جزئية، بينما جرى تسييرها مرة أخرى عقب إزالة آثار الحوادث.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

أصيب شخصان بإصابات متنوعة في انقلاب دراجة نارية موتوسيكل على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل قصر الباسل، وجرى نقلهما للمستشفى وتبينّ أنّهما يدعيان محمود مصطفى فرج 38 سنة، وسيد علي 18 سنة، وجرى نقلهما لمستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم.

كما أصيب خمسيني في انقلاب سيارة ويدعى محمود إبراهيم عبد الله 52 سنة في حادث انقلاب سيارة نقل كان يقودها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي قرب مدخل جرزا، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يده، فيما جرى نقله لمستشفى الفيوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

أصيب كل من صادق محمد علي 20 سنة، ومحمد أحمد صابر 18 سنة، بإصابات متنوعة جراء تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على طريق طامية/ فرقص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

إصابة شخصان في انقلاب سيارة ملاكي

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلانها على طريق دائري الفيوم، قرب مدخل زاوية الكرادسة، مما أسفر عن إصابة هالة عبد الله السيد 42 سنة، وخالد عبد الله 47 سنة، فيما جرى نقلهما للمستشفى لتقديم العلاج اللازم لهما.