إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لـ 3 حوادث متفرقة على مختلف الطرق بمحافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، ورغم اختلاف أماكن الحوادث إلا أنّ السرعة الزائدة التي أدت لاختلال عجلة القيادة في يد السائق كانت عاملا مشتركا بينهم.

حيث تنوعت الحوادث بين تصادم وانقلاب سيارة، فيما توقفت حركة المرور على الطرق بصورة جزئية جراء الحوادث، وجرى إعادة تسيير الحركة المرورية عقب إزالة آثار الحوادث، ونقل المصابين لأقرب مستشفى.

إصابة ثلاثيني في حادث تصادم

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر يدعى فتحي محمد «35 سنة» بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية يستقلها بجرار زراعي بسبب السرعة الزائدة على طريق أبشواي، فيما جرى نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة عشريني في انقلاب دراجة نارية

أصيب شاب في بداية العشيرينات من العمر يدعى عمر علي أحمد «20 سنة» بإصابات متعددة جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على طريق الحادقة بدائرة مركز شرطة الفيوم، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم له.

إصابة شاب في حادث تصادم

أصيب شاب يدعى رمضان أحمد «22 سنة» بإصابات متنوعة، إثر تعرضه لحادث تصادم تروسيكل كان يستقله بعمود إنارة على طريق عزبة الست قرب كفور النيل بدائرة مركز شرطة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام.

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل حادث على حدة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.