تنفيذ برنامج التحول الرقمي والأمن السيبراني بمركز شباب فيصل بالسويس

قدم الدكتور محمد علي عطية، بكلية الحسابات جامعة السويس، برنامج التحول الرقمي والأمن السيبراني، بمركز شباب فيصل بمحافظة السويس.

المركزية والتعليم المدني برياضة السويس تقدم برنامج التحول الرقمي

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية البرنامج الموحد تحت عنوان «التحول الرقمي والأمن السيبراني» بمركز شباب فيصل التابع لإدارة فيصل، وأدار البرنامج الدكتور محمد علي عطية بقسم علوم الحاسب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة السويس.

برنامج التحول الرقمي والأمن السيبراني

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس أن برنامج التحول الرقمي والأمن السيبراني قدم حوارا حول تعريف التحول الرقمي، انتشار ودور التحول الرقمي تعريف ومفهوم الأمن السيبراني، مخاطر ومميزات استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني، كما دار النقاش بين المحاضر والشباب بحضور هدي محمد فريد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني حول البرنامج.

يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة، عادل الشيمي - مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس.