قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان في مركز الرائد بالسويس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلة علاجية متنقلة شاملة، بمركز شباب قرية الرائد، للكشف على المواطنين وصرف العلاج مجانا.

«الشباب والرياضة» و«صحة السويس» تشرفان على القافلة الطبية

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك» أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة و مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس تحت إشراف عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، والدكتورة أمل رشدي عبدالجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس.

إستمرار القافلة الطبية لمدة يومين

وأشار الوزارة إلى أن القافلة العلاجية استمرت لمدة يومين، واختتمت عملها أمس الخميس، وشملت القافلة تخصصات طبية عديدة للمواطنين وفحص شامل للاطمئنان على صحة المرضى وخاصة المرأة وتوعيتهم للوقاية من الأمراض، علمًا بأن هذه القوافل تنفذ بصفة مستمرة في جميع الأحياء داخل المحافظة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.