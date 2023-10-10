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محمد حماقي وهاني عبد الكريم وهيثم شاكر يحتفلون بزفاف تامر عاشور

كتب:

بسمة شطا
10:54 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
حفل زفاف تامر عاشور

حفل زفاف تامر عاشور

احتفل منذ قليل، النجم تامر عاشور بزفافه على الإعلامية نانسي نور في حفل كبير حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وذلك بأحد الفنادق في منطقة وسط البلد.

حضور حفل زفاف تامر عاشور 

كان من ضمن حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، النجم محمد حماقي والشاعر الغنائي الكبير هاني عبد الكريم، والمطرب هيثم شاكر والمايسترو هاني فرحات، والنجمة الكبيرة أنغام.

وكان من ضمن حضور حفل زفاف تامر عاشور أيضا رامى جمال وزوجته، ومصطفى حجاج والإعلامية ريهام السهلى رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأوس أوس والمنتج هاني محروس والملحن عزيز الشافعي والموزع توما.

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