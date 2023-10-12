أزهري: اهتمام العلماء برصد الشمائل المحمدية في مؤلفات لحفظ سيرته

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ اهتمام العلماء المسلمين برصد كل صفة من صفات نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم، ووصفه ونقل شمائله المباركة، ليتم تأليف الكثير من المؤلفات لرصد شمائله وصفاته.

الحجار: تعريف الحديث النبوي الأقوال والأفعال والصفات وما أقره النبي

وأضاف «الحجار» خلال حواره ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه في تعريف الحديث النبوي فإنه يشتمل على الأقوال والأفعال النبوية، والتقريرات وعلى صفات خِلقية وخُلُقية للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، أي الهيئة من جماله وحسنه والأخلاق من وفاء وكرم وشجاعة ونجدة ومرؤوة ورحمة وغيرها.

علماء الحديث رصدوا شمائل وسنة نبينا

وتابع الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنَّ علماء الحديث رصدوا كل ما ورد فيها سواء الصحيح ليعرف الناس صحته، والضعيف والمكذوب والأخير ليتجنبه الناس، وكان جهد كبير للغاية لعلمائنا ومنه جهد الإمام الترمزي في كتابه «الشمائل المحمدية»، وهو من أعظم كتب السيرة التي تعرفنا خصال نبينا وشمائله الكريمة، سواء أخلاق وصفات تعرفها بمطالعة هذا الكتاب.