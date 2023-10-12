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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة المعلمين

كتب:

محمد طارق ومحمد سعيد الشماع
12:45 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وفِي إطار اللقاء قدّم التحية والترحيب للوفد بزيارتهم لمقر الحملة، مؤكداً أن هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لمعلمينا من خلال حوار شامل يتم الاستماع فيه لمعلمي مصر وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية، مشيراً إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم ركائز الحملة ورؤية السيد المرشح، معبراً عن تقديره لقيمة المعلم في المساهمة في نهضة الأمم، حيث إن التعليم قضية أمن قومي، وهى أساس البناء الصحيح لأى دولة.

ومن جانبه، أكد وفد نقابة المعلمين أنهم لديهم الإمكانيات اللازمة لتوعية المواطنين وخاصة فئة المعلمين بحقوقهم الدستورية من خلال المشاركة في الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، إذ تحرص النقابة على عمل دورات تدريبية داخل مقر النقابة بفروعها في المحافظات لرفع الوعي القومي لدى المعلمين.

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