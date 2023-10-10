آخر موعد لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية.. باق أيام

حدد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد لتحرير التوكيلات الرئاسية، إذ ألزم القانون الراغبين في الترشح الحصول على تأييدات رسمية من 25 ألف مواطن، لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، أو الحصول على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب.

آخر موعد للتوكيلات الرئاسية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها يوم 25 سبتمبر الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر آخر أيام تلقي طلبات المرشح المقررة يوم 14 أكتوبر الجاري، نظرا إلى أن التأييدات واحدة من الأوراق الأساسية التي تطلبها الهيئة من الراغبين في الترشح فيتنهي عمل التأييدات مع غلق باب الترشح للتقدم للانتخابات.

ويواصل 217 مكتب شهر عقاري العمل يوميا، لاستقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الراغبين في عمل تأييدات لمرشحي الرئاسة حتى خلال أيام العطلات الرسمية.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم في 9 نوفمبر المقبل، إذ تنشر القائمة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، وفقا للجدول الزمني.