الأزهر يندد بممارسات العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل من أبناء فلسطين

أعربت مؤسسة الأزهر في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عن استيائها من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، والتي تمارسها منذ السبت الماضي مع بداية أحداث غزة.

الأزهر يندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ

ووفقا للمنشور، فإنَّ «الأزهر» يسجل موقفه إبان استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوى إليها المدنيونَ، والحصارَ الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني، واستخدامَ الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا، وقطعَ الكهرباء والمياه، ومنعَ وصول إمداداتِ الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة، وبخاصة المستشفيات والمراكز الصحية -كلُّ ذلك هو إبادةٌ جماعيةٌ، وجرائمُ حربٍ مكتملةُ الأركان، ووصمةُ عار يسطِّرُها التاريخ بعبارات الخزي والعار على جبين «الصها..ينة» وداعميهم ومَن يقف خلفَهم.

يجدر الإشارة إلى أنَّ المنشور لاقى تفاعلاً كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.