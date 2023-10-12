غلق محل كشري شهير في دولة عربية لخطورته على السلامة العامة

صدر قرار رسمي في إحدى الدول العربية بإغلاق أحد مطاعم الكشري الشهيرة بالبلاد، وذلك لمخالفتها القانون المتعلق بالغذاء والتشريعات الصادرة بموجبه، إلى جانب خطورتها على الصحة العامة.

تفاصيل غلق مطعم الكشري الشهير

ووفق ما كشفت صحيفة «البيان»، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية، بخلاف حصول المطعم الشهير على 4 مخالفات وتنبيه مسبق بإغلاقه لوجود أسباب تتعلق بوجود مواد غذائية مكشوفة ومعرضة للتلوث، مع تكرار وقائع تدخين العمال داخل مناطق التخزين، وهذا كله إلى جانب ظهور وانتشار الحشرات وعدم توفير مواد لمكافحاتها.

استمرار قرار إغلاق المطعم

ووفق ما ذكرت الهيئة المعنية بالغذاء في البلد العربي، أن قرار الإغلاق الإداري للمطعم الشهير، سيستمر طالما تواجدت أسبابه، وسيمكن السماح له بمزاولة النشاط مرة أخرى في حال استيفاء كل المتطلبات لمزاولة العمل وتصويب المخالفات المطلوبة، وإزالة أسباب الغلق.

وتم الكشف عن التجاوزات المرصودة في إطار الجهود التفتيشية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية، وتأكيدًا على الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.

وبعد قرار إغلاق المطعم الشهير، ناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة التواصل معها والإبلاغ عن وجود أي مخالفات يتم رصدها داخل أي منشأة غذائية، أو في حال الشك بمحتويات المواد الغذائية المقدمة.