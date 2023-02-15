غلق وتشميع مطعم كشري مخالف للاشتراطات الصحية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية غلق مطعم كشري بمنيا القمح، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعمل بدون ترخيص، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

تكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية بالشرقية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب أغذية منيا القمح، وبمشاركة مفتشي مجلس مدينة منيا القمح.

جولة ميدانية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمنيا القمح

وترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة ميدانية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة منيا القمح، وتلاحظ أثناء مروره وجود مطعم كشري بمنيا القمح، به مخالفات للاشتراطات الصحية، وتم التواصل مع معالي المحافظ، والذي وجه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وعلى الفور تم تحريك فرق مراقبة الأغذية برئاسة المراقب الأول، وتمت الاستجابة الفورية من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وغلق وتشميع المطعم، بعد المعاينة وإثبات المخالفات، كما تبين أن المطعم يدار بدون ترخيص، وتم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، بالإضافة إلى إعدام 160 كيلو كشري لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمحافظ الشرقية، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، ولرئيس مركز ومدينة منيا القمح على سرعة الاستجابة، ولجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذا العمل، على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالشرقية، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.