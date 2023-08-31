ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مطعم كشري بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور بندب المعمل الجنائي لفحص حريق في مطعم كشري بالعبور دون خسائر بشرية، أو إصابات وتحديد الخسائر المادية، وطلب تحريات المباحث حول الحريق وملابساته وأسبابه

السيطرة على حريق مطعم العبور

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت على حريق شب بمطعم كشري بالحي الأول دائرة قسم أول العبور في القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق وملابساته وسؤال مالكه.

تفاصيل حريق مطعم العبور

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمطعم كشري، كائن بالحي الأول دائرة قسم أول العبور في القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق سببه اندلاع ماس كهربائي ولا يوجد ثمة شبهة جنائية، وان الحريق شب في صالة المطعم المقام على مساحة 30 متراً، والمكون على طابقين دون ثمة إصابات بشرية.