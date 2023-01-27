«كشري ماما» مطعم في أمريكا يقدم أشهر الوجبات الشعبية المصرية

من أبرز الأكلات الشعبية المصرية المتعارف عليها هي «الكشري»، لكن الغريب في الأمر أن الأكلة الشعبية المشهورة، يطلق اسمها على أحد المطاعم في ولاية واشنطن بأمريكا، إذ يصبح من أهم المطاعم في تلك الولاية، الذي يقدم الأكلات المصرية النباتية، رغبة منهم في تعريف الأمريكان على الأكل المصري.

تقف السيدة سحر أحمد برفقة ابنتها، لإعداد أشهر الأكلات المصرية في المطعم الخاص بها، لحظات وتتنقل ابنتها «دينا» وسط الطاولات لتقديم الوجبات، التي طالما أعجب بها المواطنين، «لما كنت صغيرة عندي 6 سنين تقريبا، هاجرت أنا وعيلتي إلى أمريكا، ووالدتي مكنتش تعرف حد هناك» حسب تعبير «سحر».

أبرز الأكلات المصرية في واشنطن

«ماما لما جات أمريكا كانت مصر بتوحشاها جدا، عشان كدا بدأت تعمل الأكلات المصرية الشهيرة وأبرزها الكشري» حسب تعبير «سحر» خلال حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن والدتها كانت لا تدرك عن اللغة الإنجليزية شيئا، وبسبب شعورها بالوحدة تعلمت الإنجليزي، حتى تستطيع التعامل مع جيرانها، وبدأت في دعوتهم إلى منزلها، لتناول وجبة الكشري.

الجيران والأصحاب، دائما يقطنون في منزل «سحر»، لتناول الأكلات المصرية، «بيتنا كان مفتوح دايما والناس في أمريكا بدأوا يعرفوا الأكل المصري من مامتي» هكذا روت صاحبة المطعم، موضحة أنها بعد وفاة والدتها بدأت تراودها فكرة إنشاء مطعم يقدم الأكلات المصرية في واشنطن.

بداية مطعم «سحر»

منذ ما يقرب من 6 سنوات، افتتحت «سحر» مطعمها الخاص بالأكلات المصرية، وأطلقت عليه اسم «كشري ماما» تخليدًا لذكرى والدتها واحتفاظا بتقاليدها، «حبيت اعمل نفس الأشياء اللي مامتي بتعملها، وكمان يبقى فيه تواصل بين الأشخاص حتى لو مختلفين، وانا اتعلمت من مامتي أن كريقة التواصل هي الأكل وعلمت بنتي دينا كدا» وفق ما ذكرته «سحر».

داخل المطعم، تتلقى «سحر» الطلبات، بينما ابنتها «دينا» تخرجت في برنامج الطهى بإحدى جامعات واشطن، فهى الشيف الخاص بالمطعم، كما أنها تقوم بطهي المأكولات المصرية النباتية، وتستعيض عن اللحوم بمنتجات نباتية، إلى جانب الكشرى، وتقدم الفلافل والشاورما المجهزة من المشروم والكنافة النباتى وغيرهم من الاطباق.

تعريف الأمريكيين على الثقافة والمأكولات المصرية

«فخورة أني بقدم حاجة للمصريين في أمريكا، تحسسهم أنهم في بلدهم، وكما عشان الأمريكان يعرفوا تقاليد المصريين»، مشيرة إلى أن المطعم «كشري ماما» يتغير في كل عام عن العام الماضي، كما أنها تسعى إلى تعريف الأمريكيين على الثقافة والمأكولات المصرية.