باحث استراتيجي: أحداث غزة نفق مظلم ولا ينبئ بالخير.. ودور مصر الضوء الوحيد

أكد شادي محسن، باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أحداث قطاع غزة لا تبشر بالخير، فهي بمثابة نفق مظلم، والضوء الوحيد في هذا النفق هو دور مصر متعدد المراحل بداية من أول الأزمة حتى الآن.

الدور المصري بدأ دبلوماسيا

وأضاف «محسن»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدور المصري بدأ دبلوماسيا ثم سياسيا ثم إنسانيا ثم تنمويا بانضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة.

سيناريوهات أحداث غزة ومؤشراتها الحاكمة

وأوضح أن جميع السيناريوهات في فلسطين وقطاع غزة لها مؤشرات حاكمة، لافتًا إلى أن المؤشر الثابت والحاكم في كل السيناريوهات المفتوحة هو الدور المصري وما ستقدمه مصر مثل الممر الإنساني والضغط على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والاتصال مع طرف إقليمي أو دولي.