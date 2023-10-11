لمتابعة أحداث غزة.. إليك تردد القنوات الإخبارية المصرية

ارتفع اهتمام المصريين خلال الأيام الماضية بمتابعة الأحداث في غزة، وآخر تطوراتها، خاصة بعد التصعيد الجاري على مدار الساعة من جانب جيش الاحتلال ضد المدنيين في القطاع وقطع المياه والكهرباء عليهم.

تردادت القنوات الإخبارية المصرية لمتابعة أحدث غزة

وزاد اهمتام المشاهدين بمعرفة تردادت القنوات الإخبارية المصرية التي تنقل جميع الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة على مدار الساعة، من خلال شبكة مراسلين واسعة منها قناة القاهرة الإخبارية، إكسترا نيوز وإكستر لايف، وأخيرًا قناة النيل للأخبار.

لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض الوطن الترداد الخاصة بالقنوات الإخبارية المصرية لمتابعة أحداث غزة، منها تردد قناة القاهرة الإخبارية.

تردد قناة إكسترا لايف

تردد : 12092

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : HD.

ترددات قناة إكسترا نيوز

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12303

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : HD.

ويوجد تردد آخر للقناة

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد. : 11487.

معدل الترميز : 24500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : رأسي.

الجودة : SD.

تردد قناة «القاهرة الإخبارية»

تردد: 11747.

معدل الترميز: 24500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.