باحثة: مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع بغزة

قالت هبة شكري، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تلعب دورا رئيسيا دائما في أي حل سوف تتوصل إليه الأطراف الدولية، سواء في إرسال المساعدات أو التوصل للتهدئة.

«شكري»: مصر الوحيدة القادرة على لعب دور الوسيط النزيه

وأضافت «شكري»، خلال لقائها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر الوحيدة القادرة على لعب دور الوسيط النزيه الذي يمكنه كسب ثقة جميع الأطراف سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين.

مصر ستعمل جاهدة على احتواء الموقف

وتابعت الباحثة هبة شكري، أن مصر ستعمل جاهدة على احتواء الأمور قبل أن يتطور الصراع إلى حرب إقليمية، أو تتسع رقعة الصراع، وقتها ستكون التداعيات شديدة الخطورة وستؤثر على المصالح الدولية، ولن يمكن احتواء الموقف بسهولة بعدها.