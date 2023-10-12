أخطاء شائعة عند استخدام الإضاءة في المنزل.. قد تشعرك بالتعب

استخدام الإضاءة في المنزل من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، للتمكن من القيام بالمهام المنزلية المختلفة لكل فرد، ومع الاستخدام الضروري والشائع للكهرباء داخل المنزل، فإنّ هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون دون قصد أو دراية واسعة بها، وهو ما كشف عنه موقع «jdlighting» العالمي.

القضاء على الضوء الطبيعي

رغم أهمية الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي، فإنّه غالبًا ما يهمل أصحاب المنازل الإضاءة الطبيعية بدلاً من الإضاءة الاصطناعية، لكنه يجب أن تفكر في مصدر ضوء الشمس الطبيعي وأهمية استخدامه في كل غرفة، حيث يساعد ضوء الشمس الطبيعي الأجسام البشرية على إنتاج الهرمونات المنظمة للجسم والتي تحافظ على توازن إيقاع الساعة البيولوجية.

الاعتماد على مصدر ضوء واحد

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا لأصحاب المنازل الجدد هو استخدام مصدر إضاءة واحد لكل غرفة، فغالبًا ما يؤدي الاعتماد على مصدر ضوء واحد إلى بيئة غير جذابة وباهتة وسيئة الإضاءة، ما قد يسبب إجهادًا العين ويزيد من احتمال وقوع حوادث يمكن تجنبها بسهولة باستخدام الإضاءات المناسبة المتعددة.

الإفراط في الاعتماد على المصابيح المتدلية

هناك خطأ شائع آخر في الإضاءة يرتكبه أصحاب المنازل وهو الاستخدام المفرط للمصابيح المتدلية في جميع أنحاء السقف، حيث أنه قد يبدو من السهل تركيب صف واحدًا منها لإنهاء الأمر، لكن هذه الإستراتيجية ستخيب الآمال في النهاية، فبخلاف تحويل السقف الخاص بك إلى شكل ليس لطيفا، فإنّها في كثير من الأحيان لا تنتج الإضاءة المناسبة للعديد من المهام، بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد استخدام الإضاءة العلوية لن يضيف أي دفء أو شخصية إلى الغرفة.

استخدام الأضواء العلوية شديدة السطوع

الأضواء العلوية مثل الأضواء المتدلية شديدة السطوع يمكن أن تخلق إحساسًا مزعجًا وقاسيًا على العين، حيث يوصي الخبراء باستخدام المصابيح الناعمة ومفاتيح خفض الإضاءة، وبهذه الطريقة يمكنك التحكم والمرونة في مستوى السطوع في الغرفة، فقط اضبط مستوى السطوع على مستوى مرتفع إذا كنت بحاجة إلى التركيز على المهام التي تقوم بها وقم بخفضه عندما تريد الانتهاء من يوم طويل في العمل.

وضع مفاتيح الإضاءة في المكان الخطأ

هل سبق لك أن مررت بتجربة محبطة تتمثل في الاضطرار إلى المشي ذهابًا وإيابًا للوصول إلى مفاتيح الإضاءة الموضوعة بشكل غريب في الزاوية الخطأ من الغرفة؟ مما لا يثير الدهشة أن هذا أيضًا خطأ شائع يجعل تشغيل أو إطفاء الأضواء غير مريح، كما أنه قد يؤدي أيضًا إلى تعطيل تخطيط وضع الأثاث في الغرفة.