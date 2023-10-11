رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: «غزة لن تكون صالحة للحياة بعد انقطاع الكهرباء»

أكد ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أنّ قطاع الطاقة في غزة لم يعد موجوداً اعتباراً من عصر اليوم الأربعاء، فلا توجد كهرباء أو وقود، وتم فصل جميع خطوط التغذية وتزويد الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي منذ أيام، ثم وقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، نتيجة عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

توقف الكهرباء

وأضاف «ملحم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» قائلاً: «يترتب على فصل الكهرباء الكثير من المآسي والمشكلات والكوارث، وستكون هذه مجزرة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة توقف الكهرباء عن تزويد المرافق الحيوية مثل المستشفيات».

وتابع رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: «المستشفيات يوجد لديها موارد خاصة ستعمل لمدة 4 أيام، ثم تتوقف عن العمل نتيجة لعدم توافر الوقود الازم لتشغيل المولدات».

قصف معبر رفح

وواصل: «تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن إمداد المحطة بالوقود، ورفض الجانب الإسرائيلي توفير الإمدادات، وقصف معبر رفح بالأمس، ولن يكون هناك إمكانية لإيصال الوقود إلى قطاع غزة، وهو ما يعني توقف المستشفيات عن العمل، بالإضافة إلى محطات ضخ المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ما سيؤثر على البيئة، ولن تكون غزة صالحة للحياة بعد الآن».