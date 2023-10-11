مدير محطة الكهرباء في غزة: انقطاع التيار عن أكثر من مليوني شخص

قال مدير عام محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة رفيق مليحة، إنّ أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة لا توجد كهرباء لديهم، وبالتالي، فإن كل نواحي الحياة تكاد تكون معدومة.

الكهرباء لا تستخدم في الإنارة فقط

أضاف «مليحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الكهرباء لا تستخدم في الإنارة فقط، ولكن في تزويد المياه والمستشفيات والمرافق العامة، وما تبقى فقط مولدات احتياطية صغيرة في بعض المناطق».

وتابع مدير عام محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة: «جرى إيقاف محطة الكهرباء اليوم، في الساعة الثانية والنصف مساءً، بسبب نفاد الوقود، وهي الوحيدة في قطاع غزة وتخدم نحو مليوني شخص».

المستشفيات تعمل على المولدات الاحتياطية

وواصل رفيق مليحة: «كل الوقود الذي تحتاجه هذه المحطة كان يصل عن طريق معابر قطاع غزة، ولكن جرى إغلاق المعابر وقطع المغذيات الكهربية الأخرى، والمستشفيات تعمل على المولدات الاحتياطية وستستمر ساعات فقط، وللأسف لا يمكن إدخال أي وقود من أي مكان وستتوقف تماما بعد نفاد الوقود، وللأسف ليس هناك أي خيارات أمامنا».