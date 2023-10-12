توقيع الكشف الطبي على 1508 مواطنين مجانا في قافلة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة في كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية «البياض»، التابعة لمركز دسوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

خدمات طبية متعددة بالمجان

وتضمنت القافلة الطبية في كفر الشيخ، العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، إذ ضمت 10 عيادات بها 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل «الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك»، وقد استفاد من خدماتها 1508 مواطنين.

إجراء تحاليل طبية متنوعة

وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ في بيان، أنه تم إجراء 145 تحليلا طبيا بين معمل الدم والطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 5 صور أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ719 مواطنًا.

وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، حيث تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ107 مواطنين خلال القافلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، وتحويل 7 آخرين إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وجرى تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وتقدمت وكيل صحة كفر الشيخ، بالشكر إلى أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية والإدارة الصحية بمركز دسوق، ومستشفى دسوق العام، والمجلس المحلي لمركز ومدينة دسوق، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.