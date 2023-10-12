عرض فيلم «الممر» ضمن فعاليات بيت ثقافة العمدة في السويس

عرض بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي بحي الجناين في السويس، فيلم «الممر»، الذي يحكي إحدى بطولات حرب أكتوبر، بحضور تلاميذ مدرسة سعيد البشاتلي

توزيع جوائز المسابقة الثقافية وعرض فيلم الممر

وأعلن فرع ثقافة السويس، أن بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي بحي الجناين، أقام مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وجرى توزيع جوائز عينية على الفائزين بحضور تلاميذ مدرسة سعيد البشتلي الابتدائية، وعقب ذلك جرى عرض فيلم «الممر»، الذي يٌوثق مرحلة من مراحل تاريخ مصر.

ثقافة السويس تهتم بمعرفة التلاميذ ببطولات بلدهم

وأوضح فرع ثقافة السويس، أنها تولي اهتماما بتثقيف الأطفال والتلاميذ في سن مبكرة بتاريخ وبطولات بلدهم ضد الأعداء في الحروب المختلفة، يأتي ذلك برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرعاية اللواء أركان عبد المجيد صقر محافظ السويس.