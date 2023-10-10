رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع وفد كوري جنوبي سبل دعم التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ووفد برلماني كوري رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن اللقاء يستهدف التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، ومناقشة آليات تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

«ربيع»: تقارب غير مسبوق في العلاقات مع كوريا

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال استقباله للوفد الكوري، إن التقارب غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية يعزز من فرص التعاون الاقتصادي، ويفتح آفاقا أرحب نحو عقد شراكات وجذب مزيد من الاستثمارات الكورية للمشروعات الواعدة بمنطقة القناة، مشيداً بالتعاون المثمر والممتد الذي يجمع هيئة قناة السويس بالشركات والترسانات الكورية في مجالات تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة لاسيما في مجال صناعة وبناء الوحدات البحرية.

وأشار «ربيع»، إلى أن التعاون البناء مع كوريا الجنوبية أثمر عن بناء أحدث أحواض بناء السفن بترسانة بورسعيد البحرية، وهو الحوض العائم «فخر القناة» بحمولة 35 ألف طن، مشيراً إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في إضافة بعدا استراتيجيا إضافيا للقناة، برفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة قدرتها على استقبال أحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي، موضحا حرص الدولة المصرية على استكمال البناء علي الإنجاز بتطوير القطاع الجنوبي للقناة بما سينعكس على زيادة معدلات الأمان الملاحي.

رئيس الجمعية الوطنية: قناة السويس محور في خدمة التجارة العالمية

من جانبه، قال كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية الكورية، إن قناة السويس أحد أهم المعالم المصرية والمرفق الملاحي الأهم الذي يلعب دورا محوريا في خدمة حركة التجارة العالمية، باعتبارها مركز دولي للشحن العالمي.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية، أن قناة السويس تكتسب أهمية خاصة لدولة كوريا الجنوبية، باعتبارها شريانا رئيسيا لتجارتها الخارجية التي تتزايد يوما بعد يوم، مما يجعلها محورا هاما في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيداً بالخطوات التي تبذلها قناة السويس نحو التطوير المستمر وبتبنيها لخطط استراتيجية طموحة تصبو لخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التحديات البيئية.