رئيس جامعة قناة السويس: تجهيز 21 وحدة طب أسنان لتدخل الخدمة قريبا

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية طب الأسنان لديها إمكانات كبيرة من حيث المعامل والقاعات، وجرى تجهيز 21 وحدة أساس على أعلى مستوى، وستكون جاهزة لاستقبال المواطنين قريبًا جدًا، لتقديم خدمات صحية على مستوى فريد من الجودة.

«حنيجل» يشكر إدارة الكلية

وأعرب «حنيجل» عن شكره لإدارة الكلية لهم على الجهود الحثيثة التي تقوم بها لتطويرها والرقي بها للحصول على مخرجات أكاديمية قادرة على خدمة الوطن، والمنافسة بقوة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين في مجال التعليم والبحث العلمي.

رسالة للطلاب

ووجه رئيس الجامعة حديثه للطلاب مؤكدًا أهمية تنظيم الوقت والعمل بمنتهى الجدية للوصول إلى الهدف الذي يسعى له الطالب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين لا سيما في مجال التعليم والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليًا أثناء حضوره لفعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي عُقد الأيام الماضية برعاية رئيس الجمهورية، لذا فيجب على الجميع أن يحافظ على مقدرات الوطن التي تهدف إلى النهوض بمستقبله.

وأكد «حنيجل» ضرورة توخي الحذر من مروجي الشائعات ومحترفي التزوير، وعدم الانصياع لهذه اللجان الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية تحكيم العقل والفكر قبل الحكم على الأمور.