اللواء أيمن حب الدين لـ«الشاهد»: تعرضنا للخديعة في 1967.. وشباب السويس استقبلوني بالماء والطعام

قال اللواء أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إنه تخرج في الكلية الحربية يناير 1962، وتلقى من 1962 إلى 1967 تدريبا على كتائب صواريخ الدفاع الجوي، إذ حضر الخبراء الروس إلى مصر ليكون التدريب مركزا، وكانت الـ12 كتيبة التي تلقت هذا التدريب الأقوى، وأصبحت أساس سلاح الدفاع الجوي في ما بعد.

الصواريخ المضادة للطائرات المستوردة

أضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن سلاح الصواريخ المضادة للطائرات المستوردة من روسيا كانت لا تشتبك مع الطائرات التي تطير على ارتفاع أقل من 2 كيلومتر ارتفاعا عن سطح الأرض، وهذا كان أحد أسباب الهزيمة في 67، حين هاجمت طائرات العدو على ارتفاع منخفض أقل من 2 كيلومتر.

الجيش المصري

ولفت إلى أن الجيش المصري تعرض للخديعة في 1967، وقتها صدرت الأوامر لنا بالانتقال من عيون موسى، وبعد تفكيك منصة الصواريخ والاستعداد للحركة، فوجئنا بالطيران الإسرائيلي يقصف الموقع، وحين ظللنا نسير في الصحراء نحو 3 أيام وصلت إلى السويس، واستقبلني شباب وفتيات السويس بالمياه وساندوتشات الفول.