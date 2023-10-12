مكتبة الإسكندرية تشارك في ملتقى الخط العربي بلوحات شيخ الخطاطين بالعصر الملكي

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي وإدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي في افتتاح «ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي» في دورته الثامنة تحت عنوان «الخط والنصر» – خمسون عامًا من الانتصارات المجيدة (1973-2023)؛ والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية والمقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2023.

مكتبة الإسكندرية في ملتقى الخط العربي

وتشمل المشاركة عرض مجموعة من مقتنيات مكتبة الإسكندرية القيمة من لوحات الشيخ محمد عبد الرحمن شيخ الخطاطين في العصر الملكي.

الشيخ محمد عبد الرحمن

ولد الشيخ محمد عبد الرحمن عام 1890، ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، و قد أتم حفظ القرآن الكريم وجودَّه، والتحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، ثم تلقى تعليم الخط العربي على يد الأستاذ محمود عبد الرازق، ثم عُين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية، ثم انتقل للعمل بمصلحة المساحة المصرية عام 1919م، وكانت مصلحة المساحة تختار في صفوفها خيرة الخطاطين المصريين للعمل وإعداد الخرائط، وعمل أيضًا بجانب عمله الأساسي في مصلحة المساحة مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية وقتها؛ وكان يعمل أيضًا خبيرًا للخطوط والمضاهاة والتزوير في المحاكم المصرية، كتب الشيخ محمد عبد الرحمن بخطوطه الباب البحري لسراي الأمير محمد علي، وظل مُعلمًا كبيرًا للخط حتى توفي عام 1950م.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تلقت هذا الإهداء من أسرة الشيخ عبد الرحمن سنة 2019م، وقد أقيم معرضًا لتلك المجموعة النادرة بالمكتبة وقت الإهداء. وسبق لمركز دراسات الخطوط المشاركة في ملتقى القاهرة للخط العربي، في دورة العام الماضي بمجموعة من الأعمال الخطية النادرة التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية من أعمال الأستاذ محمد إبراهيم والأستاذ كامل إبراهيم، والأستاذ خضير البوسعيدي.