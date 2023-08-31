71 فنانا من 14 دولة في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

انتهت أعمال لجنة الفرز واختيار المشاركين بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثامنة، والتي تقام تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 10 إلى 20 أکتوبر، تحت شعار «الخط والنصر» 50 عاما من الانتصارات المجيدة.

وأضاف وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في بيان، أن لجنة الفرز تشكلت برئاسة مصطفى عبدالرحيم وعضوية الفنانين علي محمد علي، محمد شبل، صالح عبدالنعيم، ومحمد عمر.

الدول المشاركة في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

ومن جانبه صرح الكاتب والفنان محمد بغدادي القوميسير العام للملتقى أنه تقدم للمسابقة 116 فنانا تم اختيار 71 فنانا منهم 15 فنانا من 13 دولة: «الهند، لبنان، إندونيسيا، العراق، سوريا، أوزباكستان، تايلاند، الأردن، المغرب، العراق، الصين، بنجلاديش، أفغانستان»، إضافة إلى 56 فنانا من مصر.

وأشار بغدادي إلى أنه بمناسبة إدارج عنصر فنون وممارسات الخط العربي على قوائم اليونسكو لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، فقد قررت اللجنة العليا للملتقى تخصيص ركن خاص في معرضه العام يضم نماذج من أعمال الدفعة الأولى للمتدربين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط والزخرفة والتي افتتحها صندوق التنمية منذ عامين بمركز إبداع بيت السحيمي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي دعما لإجراءات صون وحماية عنصر الخط العربي.