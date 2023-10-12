وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، منذ قليل إلى إسرائيل، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد غزة

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

ما هي «طوفان الأقصى»؟

«طوفان الأقصى» عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.