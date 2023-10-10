وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تقديم الدعم لتل أبيب

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنّ الوزير أنتوني بلينكن، ناقش الدعم الأمريكي لإسرائيل في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيانٍ، أنّ «بلينكن» أكد مجددًا جهودنا لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وقالت الوزارة، في بيانٍ منفصل، إنّ بلينكن تحدث أيضًا مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، وعاودا التأكيد على تنديدهما بهجمات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، لليوم الرابع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، والتي قال إنّها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل مُتزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت الماضي، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.