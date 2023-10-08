«بلينكن»: أنباء عن وجود أمريكيين بين قتلى «طوفان الأقصى» بإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين في إسرائيل، نتيجة لعملية «طوفان الأقصى»، التي بدأتها حركة حماس منذ أمس السبت.

التحقق من التقارير

ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية عن بلينكن قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من تلك التقارير، عندما سئل عما إذا كان الأمريكيون قتلوا أو اختطفوا في إسرائيل، قائلاً: «نعم، لدينا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين».

بذل جهد إضافي

وأضاف: «نحن نبذل جهداً إضافياً للتحقق من ذلك»، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، وتابع: «نحن نعمل مرة أخرى على التحقق من تلك التقارير».

تأتي تعليقات بلينكن بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، يوم السبت، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 600 إسرائيلي، وفقاً للتقارير الإعلامية.